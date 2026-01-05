Haberler

Anne ve Ablası Fenalaştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tunceli'de kayıp olan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun annesi ve ablası, kızlarını aramak için gittiği köprüde fenalaştı. Anne Bedriye Doku, dayanacak gücüm kalmadı diyerek yardım çağrısında bulundu.

ANNE VE ABLASI FENALAŞTI

Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinden bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Gülistan Doku'nun ailesi, savcılıkla yapılan görüşmenin ardından kızlarının uzun süre arandığı Sarı Saltuk Viyadüğü'ne gitti. Anne Bedriye Doku, köprü üzerinde gözyaşlarına hakim olamayarak, köprüden atlamak istedi. Anne Doku'ya çevredekiler müdahale ederken, Doku'nun ablası Aygül de fenalaştı. Çevredekiler anne ve kızını sakinleştirmeye çalıştı.

'DAYANACAK GÜCÜM KALMADI'

Anne Doku, yardım çağrısında bulunarak, "Artık dayanacak gücüm kalmadı. Lütfen bize yardım edin. Bizim çığlığımızı artık duyun. Aylarca kızımız bu suda dediler, biz işe gelir gibi her gün bu köprünün başına geldik. Kızım beni aradı, bana ayakkabı, yeğenlerine toka hediye almıştı. Diyarbakır'a gelecekti. Kızım intihar etmedi, bizi kandırdılar. Dağa taşa soruyorum, 'Gülistan neredesin' diye. Seni nereye gömdüler" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
ABD'nin kaçırdığı Maduro'nun oğlundan çok konuşulacak 'ihanet' çıkışı

Maduro'nun oğlundan gündem yaratacak "ihanet" mesajı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntüsü ortaya çıktı: Bedri Usta'nın fiyatları Ali Koç'u bile isyan ettirmiş

Bedri Usta'nın fiyatları Ali Koç'u bile isyan ettirmiş
Öğretmen,vaiz, doktor, polis! Kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek yeni zamlı maaşlar

Öğretmen,vaiz, polis! İşte meslek meslek yeni zamlı maaşlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin F-35'e dönmesi NATO güvenliği için gerekli

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok kritik F-35 mesajı
10 bin konut, lüks oteller, stadyum var! Ailesinde o isim olanlar 'mirasçıyım' diye geliyor

Bir il bunu konuşuyor! Ailesinde o isim olanlar "mirasçı" diye geliyor
Görüntüsü ortaya çıktı: Bedri Usta'nın fiyatları Ali Koç'u bile isyan ettirmiş

Bedri Usta'nın fiyatları Ali Koç'u bile isyan ettirmiş
Fenerbahçeli yıldız ayrılığı kafasına koydu! Menajeri kulüp bakıyor

Fenerbahçeli yıldız ayrılığı kafasına koydu! Menajeri kulüp bakıyor
Ankara'da alışılmışın dışında karar: Nafakayı bu kez kadın ödüyor

Alışılmışın dışında karar: Nafakayı bu kez kadın ödüyor