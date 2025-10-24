İstanbul Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği (ESKADER) işbirliğiyle "Gülhane Şiir Akşamları" programı düzenlendi.

Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesi'nde organize edilen programla, şiirin toplumsal bellekteki yerinin canlı tutulması amaçlanıyor.

Programda, şairler Nurettin Durman, İnci Okumuş, Şakir Kurtulmuş, Ziya Karatekin, Serap Kadıoğlu, Recep Garip, Şadi Oğuzhan, Şifanur Özçelik ve Filiz Çırpıcı şiir okudu.

Farklı temalardaki şiirlerini sanatseverlerle paylaşan şairler, dinletide Gazze ile ilgili şiirlere de yer verdi.

ESKADER Yönetim Kurulu Başkanı Fatma Ersem Yargıcı, "Gülhane Şiir Akşamları" kapsamında aralık ayında "Anadolu Şairleri" başlıklı bir program düzenleyeceklerini söyledi.

Yargıcı, 2026 etkinlik takvimi kapsamında da "divan şiiri" temalı bir program hazırlığında olduklarını ifade etti.