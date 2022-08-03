Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi'nde simülasyon cihazıyla eğitim imkanı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ), Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi, öğrencilerinin aldığı teorik eğitimi desteklemek amacıyla sanal gerçeklik laboratuvarı kurdu. Bu laboratuvar ile öğrencilere dokunsal simülasyon cihazıyla eğitim imkanı sunulması hedefleniyor.

Sanal gerçekliğin teknoloji kullanılarak kurgular ile gerçek ve hayalin birleştirilmesi olduğuna dikkat çeken SBÜ Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serpil Karaoğlanoğlu, sanal öğrenme ortamlarının, gelişen teknolojinin eğitim-öğretim ortamlarına dahil edilmesiyle öğrencilerin öğrenme deneyimlerini zenginleştirmek için tasarlanmış platformlar olduğunu söyledi.

"ÖĞRENCİLER EĞİTİM VASITASIYLA HASTA OLMADAN DAHİ DOKULARI HİSSEDEBİLECEK"

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Diş Hekimliği Fakültesinde 2022-2023 Eğitim Öğretim yılında Türkiye'de bir ilk olarak dokunsal simülasyon cihazı ile eğitim veren Diş Hekimliği Fakültesi olmanın haklı gururunu yaşadıklarını söyleyen Dekan Karaoğlanoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sanal gerçeklik teknolojisi, bireylerin çok daha karmaşık sorunları çözmek için bilgisayarlarla doğrudan etkileşimde bulunabilecekleri bir araçtır ve sanal gerçekliğin en önemli özelliği gerçek ortamları taklit etmesidir.

"Bilgisayar destekli sanal gerçeklik uygulamaları ve gözlükleri yüksek çözünürlükte görüntü sağlayabildiği ve farklı tipte duyu ve etkileşim biçimleri ile (dokunma, uzuv hareketleri, mimikler, vb) iyi bir deneyim yaşatabilmektedir.

"Diş hekimliği öğrencilerinin klinik uygulamaya geçmeden önce yeterli tecrübe ve beceriye sahip olduklarına emin olabilmek adına simülasyon laboratuvarları ve/veya sanal gerçeklik laboratuvarlarına ihtiyaç vardır."

DİJİTALLEŞMENİN DİŞ HEKİMLİĞİ EĞİTİMİNİN BİR PARÇASI OLMASI KAÇINILMAZ

Tedavilerde zaman açısından avantaj sağlanacağını belirten Karaoğlanoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Klinik problemlerin teşhisi, görüntülenmesi, tedavisinin planlaması ve tedavisinde dijital teknolojileri kullanmak ve sanal ortamda çalışmak hem harcanan süreyi kısaltmakta hem de tedavi öncesi olası aksilikleri öngörmeye yardımcı olmaktadır. Günümüzde, dijitalleşmenin hızla ilerleyip yaşamın bir parçası haline gelmesi ve yapay zeka alanındaki hızlı ilerlemeyle birlikte bu dijitalleşmenin diş hekimliği eğitiminin de bir parçası olması kaçınılmaz hale gelmektedir.

"Gülhane Diş Hekimliği öğrencilerimiz, Diş Hekimliği pratiğinde uygulanabilecek olan tüm diş tedavilerini sanal gerçeklik simülasyonu ile gerçekleştireceğiz. Öğrencilerimiz kliniklerde hasta bakmaya başlamadan önce sanal gerçeklik simülatörü ile pratik yapacaklar ve böylece diş hekimlerinin uyguladığı tedavi süreçlerini deneyimleyebileceklerdir. Gerçek hastaya bakar gibi dolgu ve diş eti tedavilerini yapabilecekler, haptik yani dokusal simülasyon eğitimi vasıtasıyla hasta olmadan dahi dokuları hissedebileceklerdir.

"Bu deneyimlerini teorik ve pratik ile eşleştirebilecekler bu deneyim onlara hasta başında işlem yaparken avantaj sağlayacaktır. Böylece hastalarını muayene etmeden önce tedavi yöntemlerini uygulayarak öğrenebilme imkanına kavuşacaklardır. Sonuç olarak ilk deneyimlerini hasta üzerinde değil de, haptik yeni dokunsal simülatörler üzerinde uygulayarak tedavilerinde daha başarılı olacaklardır."

"Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin yeni nesil araştırma merkezleri, anatomi diseksiyon, mesleki beceri, simülasyon, hayvan deney laboratuvarları ile öğrencilerimize dünya standartlarında bir eğitim ortamı sunduğuna dikkat çeken Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl de yaptığı açıklamada "Gülhane Diş Hekimliği Fakültemizde kurduğumuz Türkiye'de bir ilk olma özelliğine sahip dokunsal simülasyon cihazımız hayırlı olsun. Bu ve benzeri yeni nesil eğitim materyallerini tüm eğitim birimlerimizde yaygınlaştıracağız. Tercih yapacak öğrencilerimizi sağlık eğitiminde başarının adresi değil ta kendisi olan üniversitemizi tercih etmeye davet ediyorum."