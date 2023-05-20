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GÜLHANE'DE TRAMVAY RAYDAN ÇIKTI

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Gülhane'de, raydan çıkan T1 Kabataş-Bağcılar hattında sefer yapan tramvay, hattaki seferlerin saat 01.00 itibariyle bitmesinin ardından vinç yardımıyla tekrardan raylara yerleştirilerek bulunduğu yerden kaldırıldı.

Gülhane'de, raydan çıkan T1 Kabataş- Bağcılar hattında sefer yapan tramvay, hattaki seferlerin saat 01.00 itibariyle bitmesinin ardından vinç yardımıyla tekrardan raylara yerleştirilerek bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kabataş-Bağcılar T1 Tramvay Hattı'nda sefer yapan tramvay, saat 22.30 sıralarında Kabataş istikametine seyir halindeyken Gülhane durağında bilinmeyen bir nedenle raydan çıkmıştı. Raylardan çıkan tramvay, 40 tonluk vinç yardımıyla tekrardan raylara yerleştirilerek bulunduğu yerden kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Metro İstanbul ekiplerinin hazırlıkları

-Vinç yardımıyla tramvayın raylara yerleştirilmesi

-Genel ve detay görüntüler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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