Gülhane'de Tramvay Raydan Çıktı

Sultanahmet seferi yapan tramvay raydan çıktı. Kaza nedeniyle Sultanahmet ve Karaköy istasyonları arasında tramvay seferleri tek yönden kontrollü olarak sağlandı.

Saat 22.30 sıralarında Kabataş- Bağcılar T1 Tramvay Hattı'nda sefer yapan tramvay, Kabataş istikametine seyir halindeyken Gülhane durağında bilinmeyen nedenle raydan çıktı. Kaza nedeniyle tramvay ve raylarda hasar oluştu. Bağcılar-Sultanahmet arasında ve Karaköy-Kabataş arasında seferler her iki yönde yapılırken, Gülhane ve Sultanahmet durakları arasında ise seferler tek ray üzerinden kontrollü olarak yapıldı. Kaza yerine güvenlik şeridi çeken Metro İstanbul ekipleri vinç yardımıyla tramvayı raylara yerleştirmek için rutin seferlerin bitmesini bekliyor. Saat 01.00 itibariyle tramvay seferlerinin bitmesi sonrası vinç yardımıyla tramvayın raylara yerleştirileceği bildirildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.