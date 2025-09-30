Güler ve Healey Arasında Savunma İş Birliği Görüşmesi

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healey ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik ve savunma sanayisinde iş birliği konuları ele alındı.

