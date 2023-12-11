Üye Girişi
Haberler

Güler Sabancı'ya Avrupa Film Akademisi'nden Sürdürülebilirlik Ödülü

Son Güncelleme:
Abone Ol

Sabancı Holding Yönetim Kurulu ve Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Avrupa Film Akademisi tarafından 'Sürdürülebilirlik Ödülü'ne layık görüldü. Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması ile iklim acil durumuna sinema yoluyla dikkati çeken ve sürdürülebilirlik alanında önemli çalışmalar gerçekleştiren Sabancı, ödülü Sabancı Vakfı adına aldı.

Sabancı Holding Yönetim Kurulu ve Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Avrupa Film Akademisi tarafından "Sürdürülebilirlik Ödülü"ne layık görüldü. ????

Sabancı Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, Avrupa'daki sinema endüstrisini desteklemek ve her yaştan izleyiciyi Avrupa sineması hakkında eğitmek amacıyla faaliyet gösteren akademi tarafından, Almanya'nın başkenti Berlin'de 36'ncısı gerçekleştirilen Avrupa Film Ödülleri, 24 farklı kategoride sahiplerini buldu.

Avrupa'da sürdürülebilirliğin kapsamını çevresel sürdürülebilirliğin ötesine taşıyarak, ilham veren ve sorumluluk bilincini teşvik eden kurum ve kuruluşlara takdim edilen "Sürdürülebilirlik Ödülü"ne (Prix Film4Climate) layık görülen isim, Sabancı Holding Yönetim Kurulu ve Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı oldu.

Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması ile iklim acil durumuna sinema yoluyla dikkati çeken ve sürdürülebilirlik alanında önemli çalışmalar gerçekleştiren Sabancı, ödülü Sabancı Vakfı adına aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Güler Sabancı, "Ortak vizyonumuzu temsil ettiğine inandığım Sürdürülebilirlik Ödülü'nün sahibi olmaktan mutluluk duyuyorum. Vakfımız adına bu kıymetli ödül için Avrupa Film Akademisi'ne teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Sosyal değişim, kültür-sanat ve eğitim alanlarında çalışan, 50 yıllık geçmişe sahip bir vakıf olarak, toplumsal sorunlara sinema yoluyla dikkati çekmek amacıyla 8 yıl önce "Kısa Film, Uzun Etki" sloganıyla Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması'nı başlattıklarını aktaran Sabancı, şu değerlendirmede bulundu:

"Dünyanın geleceği ve toplumsal gelişim için sinemanın dönüştürücü rolüne inanıyoruz. Dünyamız iklim aciliyeti, artan eşitsizlikler ve yoksullukların getirdiği çoklu krizler döneminden geçiyor. Bu krizlerin üstesinden gelmek için kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları arasında işbirliği hayati önem taşıyor. Ayrıca insan yapımı savaşlar da her geçen gün insanlık trajedilerini artırıyor. Barışı özlüyorum ve yeni yılın dünyaya barış getirmesini diliyorum. Bu sayede sürdürülebilir bir dünya için çözümlere birlikte katkıda bulunabileceğimiz iklim aciliyeti, eşitsizlikler ve yoksulluk konularına odaklanabileceğimize inanıyorum."

Kaynak: AA / Güncel

Sabancı Holding Güler Sabancı Sinema Kültür Sanat Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? 11 Aralık günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Çeyrek altın rekor fiyatı ne kadar? CANLI ALTIN FİYATLARI 11 ARALIK! Gram altın ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu? Kızılcık Şerbeti 43. bölüm fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak? Az önce deprem mi oldu? En son nerede, ne zaman deprem oldu? Asgari ücret toplantısı saat kaçta? Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? Asgari ücret ilk görüşme ne zaman, saat kaçta? Asgari ücret zammı ne kadar olur, tahminler neler? Ne Gemiler Yaktım oyuncuları kimler, konusu ne? Ne Gemiler Yaktım uyarlama mı? AÖF sorular yayınlandı mı? 2023 AÖF CEVAP ANAHTARI! Konyaspor-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Konyaspor-Sivasspor hangi kanalda, şifresiz mi? Bugün hangi diziler var? 11 ARALIK TV YAYIN AKIŞI! Bu akşam televizyonda neler var? Gamze Taşcıer kimdir? Halk Tv konuğu Gamze Taşcıer kaç yaşında, nereli? Gamze Taşcıer biyografisi! İşsizlik oranı yüzde kaç oldu? SON DAKİKA! TÜİK işsizlik oranı nedir? Survivor 2024 All Star Yeni Takımlar Belli Oldu | Kırmızı-Mavi Takım yarışmacıları kimler? Survivor All Star yeni kadrosu açıklandı! Survivor ne zaman başlayacak? 2024 SURVİVOR ALL STAR KADROSU! Survivor takımları belli oldu mu? Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? Ocak 2024 asgari ücret ne kadar? Asgari ücrete zam ne kadar olacak?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title