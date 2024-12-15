Üye Girişi
Haberler
Şam yakınlarında 75 bin kişinin gömülü olduğu toplu mezar bulundu
Esad kaçtıktan sonra uydu görüntülerinden tespit edildi
Türkiye'den ABD'ye DEAŞ ile mücadele kapsamında ses getirecek teklif
Türkiye'nin ABD'ye yaptığı teklif ilk kez ortaya çıktı
Ankaralı Turgut'un yürekleri dağlayan vasiyeti
Ankaralı Turgut'un yürekleri sızlatan vasiyeti
Sanatçı Ferdi Tayfur apar topar hastaneye kaldırıldı
Ünlü sanatçı apar topar hastaneye kaldırıldı

Gülenay Aydın: 200'den Fazla Madalya ve Büyükusta Hedefiyle Genç Satranç Dahisi

Gülenay Aydın: 200'den Fazla Madalya ve Büyükusta Hedefiyle Genç Satranç Dahisi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

4 yaşındayken bilgisayarda satranç oynamaya başlayan Gülenay Aydın, 200'den fazla madalya kazanarak kadın uluslararası usta unvanını elde etti. Şimdi, kadın büyükusta olma hedefiyle uluslararası arenada başarılarına devam etmekte.

Henüz 4 yaşındayken bilgisayarda oynayarak öğrendiği satrançta 200'ü aşkın madalya ve kadın uluslararası usta (WIM) ünvanı alan milli sporcu Gülenay Aydın, kadın büyükusta olmak istiyor.

Gülenay Aydın, 4 yaşındayken ailesinden habersiz bilgisayarda satranç oynamaya başladı. Oyunu çok seven Gülenay, merakı sayesinde oyunun temel kurallarını öğrendi. Gülenay Aydın'ın ailesi, kızlarının satranç bildiğini 2 yıl sonra anaokuluna gittiğinde öğretmenin "kızınız satranç biliyor" demesiyle öğrendi.

Öğretmenin yeteneğinin ilerletilmesi tavsiyesi üzerine profesyonel destek alan Gülenay, 7 yaşında yarışmalara katılmaya başladı. Milli sporcu, satrançla geçen 11 yılda bölgesel, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda 200'ü aşkın madalya elde etti.

Bu yıl Fransa'daki 40. Capelle Açık Satranç Turnuvası'nda gösterdiği performansla uluslararası kadın usta ünvanı ve kadın büyükusta ünvanın ilk normunu alan Gülenay, genç yaşta aldığı bu başarılarla dikkati çekiyor.

Genç sporcu, hırsı ve küçük yaşta başladığı satrançta elde ettiği başarılar dolayısıyla yakınları tarafından, dünyanın en büyük satranç oyuncusu olmayı hedefleyen Beth Harmon'ın hikayesinin anlatıldığı "The Queen's Gambit" dizisinin başrol karakteri "satranç dahisi" Harmon'a benzetiliyor.

"Satranç oynamak beni mutlu ediyor"

Üniversitede mütercim tercümanlık eğitimi alan 18 yaşındaki Gülenay Aydın, AA muhabirine satrancı bilgisayarda oynarken keşfettiğini ve severek oynadığını söyledi.

Satranç oynamaktan duyduğu heyecanı dile getiren Gülenay, "Her maçta karşınızda yeni bir konum var ve neler olacağı hiç belli değil. Satranç oynamak beni mutlu ediyor. Sürekli oyundaki yeni konumları analiz ediyorum ve bazen ilginç pozisyonlar görüyorum. Hiç karşılaşmadığım pozisyonlar oluşuyor ve bunları düşünmek eğlenceli." dedi.

Kazandığı madalya sayısının 200'ü geçtiğini belirten Gülenay Aydın, şöyle konuştu:

"Satrançta yaşın çok etki yarattığını düşünmüyorum. Çünkü satranç fiziksel değil, nasıl düşündüğünüzle ilgili bir spor. Satrançta uluslararası kadın usta olmaktan gururluyum. Türkiye'de benle aynı özellikte pek sporcu yok. Bu yaşta milli takımda olmak gurur ve mutluluk veriyor. Şu an en büyük hedefim kadın büyükusta normları toplayıp, ünvanı almak. Kadınlarda dünyada ilk 10'a girmek istiyorum."

"9 yaşında büyüklerle oynuyordu"

Anne Tolunay Ertan ise kızının 9 yaşında milli takıma girdiğini, onunla gurur duyduğunu anlattı.

Kızının zorlukları inatla aşmayı sevdiğini ifade eden Ertan, "Hedeflerine ulaşmak için çaba göstermesinden mutluyum. Arkadaşlarımız ve tanıdıklarımız Gülenay'ı The Queen's Gambit dizisindeki Beth Harmon'a benzetiyor. Beth Harmon müthiş çaba sarf ederek başarıya ulaşıyor, Gülenay da önemli bir çaba sarf ederek hedeflerine ulaşmaya çalışıyor. Müsabakalarda yaş ortalamaları yüksek oluyordu, Gülenay 9 yaşındaydı ve kendinden yaşça büyüklerle oynuyordu." diye konuştu.

Ertan, kızının antrenmanlar ve turnuvalara gitmek için maddi desteğe ihtiyaç duyduğunu, bunun için sponsor desteği beklediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Güncel
img

İşte Türkiye'nin en hızlı fakirleşen illeri
img

Türkiye'nin ABD'ye yaptığı teklif ilk kez ortaya çıktı
img

Lüks otomobil kazada ortadan ikiye ayrıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ürünleri Avrupa'dan dönen işletme iflas etti, alacaklılar soluğu fabrikada aldı
Avrupa'dan veto yiyen firma iflas etti, alacaklılar kapıya dayandı
15 soru 15 cevapla Türkiye'nin İsrail ile ticareti durdurma süreci
İsrail'e patlayıcı ihraç ettik mi? Bakanlıktan 15 soruya 15 net yanıt
Kulüp başkanı, şike teklifi aldığını iddia etti
Gözler Hacıosmanoğlu'nda! Kulüp başkanı, şike teklifini itiraf etti
Soylu'dan Enginyurt'a: Lafa bakarız laf mı diye, söyleyene bakarız adam mı diye
Soylu'nun paylaştığı mesajlar tecrübeli siyasetçiyi zora sokacak
Oto pazarlarında 'Suriyeli' hareketliliği
Oto pazarlarında "Suriyeli" hareketliliği
İşte Esad'dan sonra ülkesine dönen Suriyeli sayısı
İşte Esad'dan sonra ülkesine dönen Suriyeli sayısı

Son Dakika Haberleri

Araba fiyatları düştü mü, oto fiyatları neden ucuzluyor 2025? Brighton - Crystal Palace Maçı Yayın Bilgileri Şakir Paşa Ailesi konusu ne? Şakir Paşa Ailesi oyuncuları kim? Şakir Paşa Ailesi karakterleri kim? Cevat Şakir Kabaağaçlı kimdir, öldü mü? Cevat Şakir Kabaağaçlı ne zaman yaşadı? Brighton Crystal Palace CANLI İZLE şifresiz! Premier Lig Brighton Crystal Palace maçı ne zaman? Şakir Paşa kim? Şakir Paşa dizisindeki Şakir Paşa gerçekte kim? Şakir Paşa Ailesi gerçek mi, yaşanmış hikaye mi, yabancı diziden uyarlama mı? Şakir Paşa Ailesi nerede çekiliyor? Şakir Paşa Ailesi 2. bölüm fragman yayınlandı mı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.