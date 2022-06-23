Gülen'in yeğeni ve 4 FETÖ şüphelisi, Yunanistan'a geçmek isterken yakalandı MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan, terörist başı Fetullah Gülen'in yeğeni Sümeyye Gülen'in de aralarında bulunduğu 5'i FETÖ mensubu 10 kişinin yakalandığını açıkladı. MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan, terörist başı Fetullah Gülen'in yeğeni Sümeyye Gülen'in de aralarında bulunduğu 5'i FETÖ mensubu 10 kişinin yakalandığını açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 10 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 5'inin FETÖ terör örgütü üyesi olduğu, aralarından birinin de terörist başı Fetullah Gülen'in yeğeni Sümeyye Gülen olduğu belirlendi" denildi. - Ankara Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

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