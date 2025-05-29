Güldane Kaya Kaçar'dan UTEF'te Güven Tazeledi

Antalya'da düzenlenen Uluslararası Tüm Engelliler, Yaşlılar ve Kimsesizler Federasyonu (UTEF) 5. Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Güldane Kaya Kaçar güven tazeledi.

Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurul, çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi, federasyon üyeleri, gönüllüler ve siyasi parti mensuplarının katılımıyla yapıldı.

Genel kurulda yapılan seçimde delegelerin büyük çoğunluğunun desteğini alan mevcut başkan Güldane Kaya Kaçar, UTEF Başkanlığına yeniden seçildi.

Görev süresi boyunca ihtiyaç sahibi engellilere, yaşlılara ve kimsesizlere yönelik projeleriyle dikkati çeken Kaçar'ın yürüttüğü çalışmalar federasyon üyeleri ve katılımcılardan takdir topladı.

Kaçar, yaptığı konuşmada, UTEF çatısı altında yardıma muhtaç olan herkese ulaşmak için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Bunun bir bayrak yarışı değil, gönül seferberliği olduğunu vurgulayan Kaçar, "Hep birlikte daha fazla insana umut olmayı sürdüreceğiz. Burada gördüğümüz ilgi ve destek, doğru yolda olduğumuzun göstergesidir. Hep birlikte, daha büyük projelere imza atacağımıza inancım tam." diye konuştu.