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CHP Milletvekili Gülcan Kış, depremzedelere yönelik açıklamalara tepki gösterdi

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CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin depremzedelere yönelik açıklamalarına tepki gösterdi. Kış, depremzedelerin acılarını manipüle edenleri ve şantajla oy toplamaya çalışanları tarih ve milletin affetmeyeceğini belirtti.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin depremzedelere yönelik açıklamalarına ilişkin "Ailesini, yakınlarını, yuvalarını kaybeden insanlarımıza verilecek hiçbir villa, acılarını dindiremez Sayın Bakan. Depremzedelerimizin acılarını bu şekilde manipüle edenleri, şantajla oy toplamaya çalışanları tarih affetmeyecektir, bu millet affetmeyecektir" dedi.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin depremzedelere yönelik açıklamalarına tepki gösterdi. Kış, şunları söyledi:

"DEPREMZEDELERİMİZİN ACILARINI BU ŞEKİLDE MANİPÜLE EDENLERİ, ŞANTAJLA OY TOPLAMAYA ÇALIŞANLARI TARİH AFFETMEYECEKTİR"

"Acının siyaseti olmaz. Defalarca 'Yaşanan felaketler üzerinden siyaset yapılmaz' dedik ancak tarihimizin en büyük felaketi olan depremin daha birinci yıl dönümünde AKP hükümetinden skandal sözlere tanık olduk. 21 yıllık iktidardan depremzedelere verdiği sözleri tutması beklenirken Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Bize oy vermezseniz size hizmet yok' diye halkı açıkça tehdit etmiştir.

Yetmedi, AKP'li Çevre Bakanı milyonların karşısında, canlı yayında, depremzedelerin 'İyi ki evlerimiz yıkılmış, bize villa verdiniz' dediklerini iddia etmiştir. Ailesini, yakınlarını, yuvalarını kaybeden insanlarımıza verilecek hiçbir villa, acılarını dindiremez Sayın Bakan. Depremzedelerimizin acılarını bu şekilde manipüle edenleri, şantajla oy toplamaya çalışanları tarih affetmeyecektir, bu millet affetmeyecektir."

Kaynak: ANKA / Güncel

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