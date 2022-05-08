DÜZCE (İHA) - Gülben Ergen taburcu oldu

Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz: "Genel durumu iyi"

DÜZCE - Düzcespor'un şampiyonluk kutlaması için sahne alan Gülben Ergen ve ikinci kez fenalaşınca hastaneye kaldırılan Gülben Ergen, taburcu edildi. Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz sanatçının sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

TFF 3. Lig 2. Grupta Şampiyon olan Düzcespor'un kutlamalarında sahne alan ünlü sanatçı Gülben Ergen, ikinci şarkısını söylediği esnada elbisesine takılarak düşüp, bayıldı. Ambulansa alınan Ergen, tedavisinin ardından tekrar sahneye çıktı. Tansiyonu düşen Gülben Ergen, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan ünlü sanatçı Gülben Ergen'in durumu ile ilgili bilgi veren Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, "Geçmiş olsun diliyorum. Önce olay yerinde küçük bir sıkıntı yaşamış tansiyonu ile alakalı. Ambulans ile buraya naklettiler. Şu anda genel durumu iyi. Gayet sağlıklı. Valimiz de ziyaret etti. Arkadaşlar gerekli müdahaleyi yapmaya devam ediyorlar. İnşallah birazdan taburcu olacak" dedi.

"Sağlık her şeyden önemli"

Düzcespor'un Başkanvekili Ercan Seçkin ise, "Gülben hanım talihsiz bir rahatsızlık yaşadı. Sahnede daha önce elbisesine takılıp düşmüştü. Bir müdahale yapıldı kendisine, sonrasında tekrar sahneye çıktı. Düzce halkını güzelce eğlendiriyordu. Fakat sonrasında tansiyon problemi yaşadı. Hastaneye geldi gerekli müdahaleleri yapıldı. Şu anda hastanede tedavi edildi. İstanbul'a doğru yola çıktı. Endişe edilecek bir şey yok. Kendisinin durumu iyi. Bilinci yerinde, konuşmaları da iyi. Valimiz de geçmiş olsun dileklerini iletti. Merak edenlere, sevenlerine de buradan bildirmek isterim. 'Konser yarım kaldı' demeyelim. Sağlık her şeyden önemli. Düzce halkı bunu olgunluk ile karşılayıp kendisini 'Gülben Ergen' sloganları ile uğurladı" ifadelerini kullandı.

Gülben Ergen Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu. Hastanenin önüne gelen özel araç ile ünlü sanatçı İstanbul'a gitti.