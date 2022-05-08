Gülben Ergen sahnede düştü, konser sona erdi (2) - Haberler

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Gülben Ergen sahnede düştü, konser sona erdi (2)

Demirören Haber Ajansı - Tezcan Solmaz - Güncel
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Gülben Ergen sahnede düştü, konser sona erdi (2)

TANSİYONU DÜŞMÜŞDüzcespor'un şampiyonluk kutlamaları için sahne alan ve düştükten sonra rahatsızlanan Gülben Ergen, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi gördükten sonra kendi isteğiyle kolundaki serumla taburcu edildi.

DÜZCE (DHA) - TANSİYONU DÜŞMÜŞ

Düzcespor'un şampiyonluk kutlamaları için sahne alan ve düştükten sonra rahatsızlanan Gülben Ergen, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi gördükten sonra kendi isteğiyle kolundaki serumla taburcu edildi. İstanbul'a dönen Gülben Ergen'in tansiyonunun düştüğü öğrenildi.


Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz - Güncel

Mustafa Kemal Atatürk, Devlet Hastanesi, Gülben Ergen, Düzce, Güncel, Haberler

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