Gülben Ergen sahnede düştü, konser sona erdi (2)
Demirören Haber Ajansı - Tezcan Solmaz - Güncel
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TANSİYONU DÜŞMÜŞDüzcespor'un şampiyonluk kutlamaları için sahne alan ve düştükten sonra rahatsızlanan Gülben Ergen, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi gördükten sonra kendi isteğiyle kolundaki serumla taburcu edildi.
DÜZCE (DHA) - TANSİYONU DÜŞMÜŞ
Düzcespor'un şampiyonluk kutlamaları için sahne alan ve düştükten sonra rahatsızlanan Gülben Ergen, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi gördükten sonra kendi isteğiyle kolundaki serumla taburcu edildi. İstanbul'a dönen Gülben Ergen'in tansiyonunun düştüğü öğrenildi.
Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz - Güncel