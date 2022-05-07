GÜLBEN ERGEN SAHNEDE DÜŞTÜ - Haberler

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GÜLBEN ERGEN SAHNEDE DÜŞTÜ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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DÜZCESPOR'un şampiyonluk kutlamaları için sahne alan Gülben Ergen, şarkı söylediği sırada sahnede yere düştü.

DÜZCESPOR'un şampiyonluk kutlamaları için sahne alan Gülben Ergen, şarkı söylediği sırada sahnede yere düştü. Karavanına götürülerek sağlık kontrolünden geçirilen Gülben Ergen, yeniden sahneye çıkarken, rahatsızlanınca konser sona erdi. Düzcespor, TFF 3. Lig 2. Grup'ta şampiyon olurken, Anıtpark Meydanı'nda kutlama yapıldı. Gecede ünlü sanatçı Gülben Ergen sahne aldı. Güben Ergen, Düzcespor'a başarılar diledikten sonra sevilen şarkılarını söylerken sahnedeki halıya ayağının takılması sonucu düştü. Güvenlik görevlileri tarafından çevresi sarılan Gülben Ergen, kendi ekibindeki görevliler tarafından karavanına götürüldü. Karavana çağırılan doktorlar Gülben Ergen'in tedavisini yaptı. Dizlerinden ve kolundan hafif yaralanan Gülben Ergen daha sonra sahneye geri döndü. Bir süre sahnede kalan Gülben Ergen, rahatsızlanınca yeniden karavana götürülürken, konser sona erdi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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