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Gülbahar Barajı'nda Çevre Temizliği Yapıldı

Gülbahar Barajı'nda Çevre Temizliği Yapıldı
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Bingöl'de Gülbahar Barajı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı ve Doğa Koruma ekipleri tarafından çevre temizliği çalışması gerçekleştirildi. Amaç, gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak ve farkındalık oluşturmaktı.

Bingöl'de Gülbahar Barajı bölgesinde çevre temizliği çalışması yürütüldü.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı personeli, güvenlik korucuları ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü personelince Gülbahar Barajı ve çevresinde çevre temizliği faaliyeti gerçekleştirildi.

Çalışmanın gelecek nesillere sürdürülebilir temiz bir çevre, yaşanabilir bir doğa yapısı bırakmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla yapıldığı bildirildi.

Kaynak: AA / Ahmet Dengeşik - Güncel
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