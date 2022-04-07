Gül'ün ölümünde 'ihmal' soruşturmasına ret

SAMSUN (DHA) - TRABZON'un Köprübaşı ilçesinde 7 ay önce Gül Sandıkçı (45), baş ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede migren teşhisi koyularak taburcu edildi. Gül'ün evine gönderildikten 2 saat sonra beyin kanaması sonucu hayatını kaybetmesinde ihmali olduğu öne sürülen doktor Ö.Ç. hakkında kaymakamlık, soruşturma izni verdi ancak Samsun Bölge İdare Mahkemesi iptal etti. Gül Sandıkçı'nın eşi Erkan Sandıkçı, "Doktor suçsuzsa buna mahkeme karar versin. İhmal yoksa zaten beraat edecek, neden soruşturulmuyor?" dedi.

İlçeye bağlı Yağmurlu Mahallesi'nde yaşayan Gül Sandıkçı, geçen yıl 15 Ağustos'ta, şiddetli baş ağrısı şikayetiyle Vali Recep Yazıcıoğlu Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Acil serviste migren teşhisi koyulan Sandıkçı, tedavisinin ardından evine gönderildi. 2 saat sonra yeniden fenalaşınca kaldırıldığı aynı hastanede bu kez beyin kanaması geçirdiği anlaşılan Sandıkçı, sırasıyla Sürmene Devlet Hastanesi, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne sevk edildi. Gül Sandıkçı, ameliyat sonrası yoğun bakım servisindeki 18'inci günde tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Eşine otopsi yapılmadığını öne sürüp, ölümünün soruşturulmasını isteyen Sandıkçı, "Ölümcül bir hata veya ihmal var burada. Bunun cezası, bedeli neyse herkes çeksin. Adalet Bakanlığı'na itiraz edeceğiz. Oradan ret gelirse Anayasa Mahkemesi'ne yine reddedilirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar gideceğim. Doktorun beyanıyla buna nasıl karar verebilirler? Eşime otopsi de yapılmadı" diye konuştu.