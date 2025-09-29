Gül Tut'un Ölümü Üzerine Avukatlarından Açıklama

(ANKARA) - Yalova'daki evinin 6'ıncı katında balkondan düşerek hayatını kaybeden, kamuoyunda "Güllü" olarak tanınan sanatçı Gül Tut'un avukatları, "Müvekkilimizin ailesinin talebi doğrultusunda, ölüme ilişkin tüm ihtimallerin değerlendirilmesi ve soruşturmanın her aşamasında gerekli tüm delillerin (kamera kayıtları, otopsi raporu, tanık ifadeleri ve teknik incelemeler) incelenmesi için savcılık ve kolluk kuvvetleriyle tam işbirliği içerisindeyiz. Adaletin tecellisi için hiçbir şüpheye yer bırakılmayacaktır" açıklamasını yaptı.

Evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden sanatçı Güllü'nün avukatları, Rahmi Çelik, Mert Erdoğan, Muharrem Çetin ve Hakan Sezer tarafından yapılan açıklamada, Türk fantezi müziğinin unutulmaz seslerinden 51 yaşındaki Gül Tut'un, 26 Eylül 2025 gecesi Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin 6. katından düşerek hayatını kaybetmesinin herkesi derin bir üzüntüye boğduğu belirtildi.

"Yalnızca resmi açıklamalara itibar edilmesini önemle rica ederiz"

Olayın hemen ardından, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "yüksekten düşme" nedeniyle adli soruşturma başlatıldığı, sürecin titizlikle devam ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Müvekkilimizin manevi mirası ve ailesi adına, biz avukatları olarak kamuoyunda dolaşan çeşitli spekülasyonlara ve infiale son vermek amacıyla, mevcut bilgiler ışığında aydınlatıcı bir açıklama yapma zorunluluğunu hissetmekteyiz.

Müvekkilimizin ailesinin talebi doğrultusunda, ölüme ilişkin tüm ihtimallerin değerlendirilmesi ve soruşturmanın her aşamasında gerekli tüm delillerin (kamera kayıtları, otopsi raporu, tanık ifadeleri ve teknik incelemeler) incelenmesi için savcılık ve kolluk kuvvetleriyle tam işbirliği içerisindeyiz. Adaletin tecellisi için hiçbir şüpheye yer bırakılmayacaktır. Bu süreçte, spekülatif haberlerin ve sosyal medya paylaşımlarının kamuoyunda infial yaratmaması adına, yalnızca resmi açıklamalara itibar edilmesini önemle rica ederiz. Sanatçımız Gül Tut'un (Güllü) anısını yaşatmak ve adalet arayışımızı kararlılıkla sürdürmek için elimizden geleni yapacağız. Gelişmeler oldukça kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz."