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Guilin'deki kar manzaraları

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Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde soğuk hava dalgası etkili oluyor ve sıcaklıklar eksi 7 santigrat dereceye kadar düşüyor. Guilin şehri, donmuş kırağıyla süslü nadir bir yer.

Guilin'deki kar manzaralarının çeşitli görüntüleri

Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'ni etkisi altına alan soğuk hava dalgası, sıcaklıkların eksi 7 santigrat dereceye kadar düşmesine neden oldu.

Guangxi'nin kuzeyinde yer alan Guilin şehri, bölgede donmuş kırağının nadiren görüldüğü yerden biri. Donmuş kırağı, bölgede yaprak dökmeyen bitkileri narin, buzlu dikenlerle süslüyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Guilin'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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