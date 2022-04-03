Guetamala'da ramazanın ilk günü - Haberler

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Guetamala'da ramazanın ilk günü

AA - Fabricio Alonzo - Güncel
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İbadet edenlerden detaylar Aldaawa Camisi'nden detaylar Guatemala'da yaşayan Müslümanlar, başkent Guatemala City'de ramazan ayının ilk iftarını yapmak ve teravih namazını kılmak üzere Aldaawa Camisi'ne geldi.

İbadet edenlerden detaylar

Aldaawa Camisi'nden detaylar Guatemala'da yaşayan Müslümanlar, başkent Guatemala City'de ramazan ayının ilk iftarını yapmak ve teravih namazını kılmak üzere Aldaawa Camisi'ne geldi. Müslümanlar, oruçlarını camide birlikte açtı.

Guetamala'da ramazanın ilk günü

Guetamala'da ramazanın ilk günü

Guetamala'da ramazanın ilk günü

AA / Fabricio Alonzo - Güncel

Guatemala, Güncel, Haberler

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