Guetamala'da ramazanın ilk günü

İbadet edenlerden detaylar

Aldaawa Camisi'nden detaylar Guatemala'da yaşayan Müslümanlar, başkent Guatemala City'de ramazan ayının ilk iftarını yapmak ve teravih namazını kılmak üzere Aldaawa Camisi'ne geldi. Müslümanlar, oruçlarını camide birlikte açtı.