Guetamala'da ramazanın ilk günü
AA - Fabricio Alonzo - Güncel
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İbadet edenlerden detaylar Aldaawa Camisi'nden detaylar Guatemala'da yaşayan Müslümanlar, başkent Guatemala City'de ramazan ayının ilk iftarını yapmak ve teravih namazını kılmak üzere Aldaawa Camisi'ne geldi.
İbadet edenlerden detaylar
Aldaawa Camisi'nden detaylar Guatemala'da yaşayan Müslümanlar, başkent Guatemala City'de ramazan ayının ilk iftarını yapmak ve teravih namazını kılmak üzere Aldaawa Camisi'ne geldi. Müslümanlar, oruçlarını camide birlikte açtı.