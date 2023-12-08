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Guernica Kasabasında Filistin'e Destek İçin İnsan Mozaiği Oluşturuldu

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İspanya İç Savaşı'nın sembolik mekanlarından Guernica kasabasında, ünlü ressam Pablo Picasso'nun tablosunu yaptığı yerde yüzlerce kişi tarafından insan mozaiği oluşturuldu. Etkinlikte İsrail'in Gazze'deki saldırılarında hayatını kaybedenlerin acıları ve Filistin bayrağı resmedildi.

İspanya İç Savaşı'nın sembolik mekanlarından, ünlü ressam Pablo Picasso'nun tablosunu yaptığı, 1937 yılında Alman ve İtalyan hava kuvvetlerince bombalanan Guernica kasabasında Filistin'e destek için yüzlerce kişi tarafından insan mozaiği oluşturuldu.

İspanya'nın kuzeyindeki Bask bölgesinde bulunan Guernica kasabasında düzenlenen etkinlikte yüzlerce kişi, insan zinciriyle mozaik oluşturarak İsrail'in Gazze'deki saldırılarında hayatlarını kaybedenlerin acılarını ve Filistin bayrağını resmetti.

Bask bölgesindeki sendikalardan, siyasi partilerden ve sosyal kuruluşlardan oluşan Guernica-Filistin Yurttaş İnisiyatifi girişiminin öncülüğünde düzenlenen etkinlik için "sivil halka karşı ilk büyük bombalamanın yapıldığı yer olarak" tarihe geçen Guernica'daki Pasialeku Pazar Yeri seçildi.

"Dünya ve tarih, yeni bir Guernica'yı kabul etmemeli." mesajının verildiği, 3 binden fazla kişinin katıldığı kasabadaki etkinlik sırasında insan mozaiğinin yanı sıra sirenler çalındı, Filistinli ve Basklı sanatçılar çeşitli dillerde şiirler okudu.

Okunan manifestoda da "İsrail'in Filistin halkına karşı soykırım yaptığı" belirtilerek, "tüm dünya ve uluslararası toplumdan Filistin halkının acılarını paylaşması ve katliamı durdurması" istendi.

İspanya İç Savaşı'nın sembolik mekanlarından Guernica kasabası, o dönemde stratejik konuma sahip olmasından dolayı, bölgedeki faşist güçlerin desteklenmesi amacıyla, diktatör General Francisco Franco tarafından yönetilen Milliyetçi Güçler'in talimatıyla 26 Nisan 1937'de Alman ve İtalyan uçakları tarafından bombalanmıştı.

Hava saldırısı, Guernica'da geniş çaplı yıkıma ve çok sayıda sivilin ölümüne neden olmuştu.

İspanyolların ünlü ressamı Pablo Picasso, bu saldırının acılarını yansıtmak için 1937'nin mayıs ve haziran aylarında o dönem yaşadığı Paris'te "Guernica" adlı tabloyu yapmıştı. Tablo, şu anda Madrid'deki Reina Sofia Müzesi'nde sergileniyor.

Kaynak: AA / Güncel

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