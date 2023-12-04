Guernica'da Filistin'e Destek İçin İnsan Mozaiği Yapılacak

Alman ve İtalyan hava kuvvetleri tarafından 1937'de bombalanan, İspanya İç Savaşı'nın sembolik yerlerinden Guernica'da, Filistin'e destek için insan mozaiği yapılacağı bildirildi.

Alman ve İtalyan hava kuvvetleri tarafından 1937'de bombalanan, İspanya İç Savaşı'nın sembolik yerlerinden Guernica'da, Filistin'e destek için insan mozaiği yapılacağı bildirildi.

Sendikalar, siyasi partiler ve sosyal kuruluşlardan oluşan Guernica- Filistin Yurttaş İnisiyatifi, İspanya'nın kuzeyindeki Bask bölgesinde bulunan Guernica kasabasında 8 Aralık'ta düzenlenecek Filistin'e destek etkinliğiyle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, 1937'de bombalanan Guernica'daki acıların şu an İsrail'in bombalı saldırıları altında kalan Gazze'de yaşandığına dikkat çekildi.

Sivil halkın bombalandığı Pasialeku pazar yerinde, Filistin'e destek için 8 Aralık'ta büyük bir insan mozaiği yapılacağı, sirenlerin çalacağı, Filistin'den ve Bask bölgesinden sanatçılarla şiirlerin okunacağı ve şarkıların söyleneceği belirtilen açıklamada, "İsrail'in Filistin halkına karşı soykırım yaptığını dünyaya haykırmak ve Filistin halkının acılarını paylaşmak istiyoruz." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, "sembolik de olsa Bask bölgesinden tüm dünyaya, uluslararası topluma insanlık ve Filistin'e destek mesajı gönderilmek istendiği" vurgulandı.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda 10 Aralık 1948'te kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ne ve her 10 Aralık'taki İnsan Hakları Günü'ne atıfta bulunularak etkinlik için 8 Aralık tarihinin seçildiği kaydedilen açıklamada, etkinlikte "İsrail'in işgalinin yol açtığı tüm soykırımların sona ermesinin isteneceği" bildirildi.

Açıklamada, Pasialeku Meydanı'nda yapılacak insan mozaiğinde Filistin bayrağının ve İsrail'in Gazze'deki saldırılarında öldürülen sivillerin acısının resmedileceği belirtildi.

İspanya İç Savaşı'nın sembolik yeri olan Guernica, o dönemde stratejik konuma sahip olmasından dolayı, bölgedeki faşist güçlerin desteklenmesi amacıyla, diktatör General Francisco Franco tarafından yönetilen Milliyetçi Güçler'in talimatıyla 26 Nisan 1937'de Alman ve İtalyan uçakları tarafından bombalanmıştı.

Hava saldırısı Guernica'da geniş çaplı yıkıma ve çok sayıda sivilin ölümüne neden olmuştu.

Ünlü İspanyol ressam Pablo Picasso da bu saldırının acılarını yansıtmak için 1937'nin Mayıs ve Haziran aylarında o dönem yaşadığı Paris'te "Guernica" tablosunu yapmıştı.

Tablo, şu anda Madrid'deki Reina Sofia Müzesi'nde sergileniyor.