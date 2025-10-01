Guenole: Gazze'ye İnsani Yardım Ulaşmazsa Açlık Grevine Başlayacağım

Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu'na katılan Fransız siyaset bilimci Thomas Guenole, İsrail makamlarının filoyu alıkoyması halinde açlık grevine başlayacağını belirtti.

Filoya bağlı Aurora gemisinde bulunan Guenole, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Fransız siyaset bilimci Guenole, İspanyol askeri gemisinin hala filonun yanında olup olmadığını bilmediğini ancak İtalyan gemisinin gitmiş olduğunu düşündüğünü dile getirdi.

Guenole, "Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'ın bizlere iyi yolculuklar dilediğini ve limana varmamızı temenni ettiğini biliyorum ve bunu kamuoyu önünde de ifade etti. Bu diplomatik açıdan bir anlam taşıyor." dedi.

Gece tanımlanamayan bir askeri geminin filonun etrafında tur attığını aktaran Guenole, şöyle devam etti:

"Tanımlanamayan ikinci bir gemi, Alma'ya o kadar yakın manevralar yaptı ki Alma bir an gerçekten bir çarpışma olacağını sandı. Size bunu, mesafenin ne kadar az olduğunu anlatmak için söylüyorum. Her iki durumda da bu gemiler, bizim filomuzdaki şu veya bu gemiye yaklaştığında, elektronik cihazlarda ciddi aksamalar yaşandı." diye konuştu.

Guenole, gece yaşananlardan dolayı filoya alıkonulması halinde yapmaları gereken protokolleri tekrar ettiklerini anlattı.

"( Gazze'ye) Varırsak, elimizdeki her şeyi dağıtacağız"

Yolculuklarının sembolik olmadığına dikkati çeken Guenole, şöyle devam etti:

"Götürdüğümüz gıda ve ilaçların Gazze'deki Filistinlilerin ihtiyaçları karşısında bir damla su olduğu doğru. Çok daha fazlası gerektiğini gizlemiyoruz. Biz yalnızca yüklerimizi götürmek için burada değiliz. Aynı zamanda, biz bir insani yardım koridoru için köprübaşını tutmak amacıyla da buradayız."

Guenole, Gazze'ye varmayı başarmaları halinde dünya genelinden insani yardım takviyelerinin gelmesini bekleyeceklerini vurgulayarak, "Eğer durdurulmazsak, Gazze'ye bu gece veya yarın sabah varacağız. Varırsak, elimizdeki her şeyi dağıtacağız." şeklinde konuştu.

Filodaki doktor, sağlık personeli ve insani yardım çalışanlarının Gazze'de kalmak isteyebileceğine ancak bunun şahsi seçimler olacağına işaret eden Guenole, Küresel Sumud Filosu'nun Gazze'ye varması halinde, farklı önemli sivil toplum kuruluşlarının da hemen yola çıkacağını vurguladı.

Guenole, filoya katıldığı için bir müddet göremeyeceği 4 yaşındaki kızına bunun nedenlerini doğrudan anlattığını belirterek, şunları söyledi:

"Ona, denizin ötesinde Filistin adında uzakta bir ülke bulunduğunu, burada erkek, kadın, çocuk ve bebeklerin açlıktan öldüğünü çünkü İsrail adında başka bir ülkenin askerlerinin gıda ve ilaçların girişine izin vermediğini, bu nedenle, gıda ve ilaç götürmek için gemilere bindiğimizi söyledim."

Birleşmiş Milletlerin (BM) Gazze'de kıtlık yaşandığını açıkladığını anımsatan Guenole, "Gazze'deki Filistinlerden yarım milyonu kıtlık çekiyor, ayrıca aşırı açlık, yani kıtlıktan önceki aşamada olan bir milyon kişi daha var." ifadelerini kullandı. Guenole, kıtlıktan sonraki aşamanın ölüm olduğuna dikkati çekti.

Guenole, Gazze'deki bu kıtlık durumunun insanlığa karşı suç teşkil ettiğini vurgulayarak, çatışma alanındaki sivillere gıda ve ilaç götüren bir insani yardım koridorunun geçilmesini reddetmenin ise Cenevre Sözleşmesi'ne göre bir savaş suçu teşkil ettiğinin altını çizdi.

"Fransız vatandaşları hayati bir tehlikede olduğu için müdahale etmek onların görevi"

Filoda yaklaşık 40 Fransız vatandaşı olduğunu söyleyen Guenole, "Bizler barışçıl, silahsız insani yardım gönüllüleriyiz. Kıtlık, aşırı açlık ve tedavi edilebilir hastalıklar çeken insanlara gıda ve ilaçlar götürüyoruz. İsrail, savaş alanındaki sivillere bunları götürmemizi engelleyerek bir savaş suçu işlemeye hazırlanıyor." dedi.

Guenole, Fransız diplomasisinin artık ciddi şekilde tepki göstermesini istediğini dile getirerek, "Fransız vatandaşları hayati tehlikede olduğu için müdahale etmek onların görevi." diye konuştu.

İsrail'in filoyu alıkoyması halinde, muhtemelen askeri hapishanelere götürüleceklerini kaydeden Guenole, böyle bir şey yaşanması durumunda serbest bırakılmaları için açlık grevine başlayacağını ifade etti.

Filo için seferber olanların kendilerini duygulandırdığını ve yalnız hissetmemelerini sağladığını anlatan Guenole, Avrupalı öğrencilerin filoyu desteği hakkında ise şunları kaydetti:

"Şu anda seferber olan öğrencilere şunu söylüyorum: Başınızı dik tutun çünkü seferber olmakta haklısınız, büyükleriniz aksini söylese de onurlu olan sizlersiniz ve ben sizlerle gurur duyuyorum."