Güdüllü Vatandaş: Çocuğumu Doktora Götüremiyorum

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara'nın Güdül ilçesinde vatandaşların sorunlarını dinledi. Güdüllü bir vatandaş, "250 lirayla geldim ben, iki çantayla dönüyorum. Böyle bir şey olamaz. Ben, çocuğumu doktora götüremiyorum. Adam, kendisini saltanat sanıyor saraylarda" dedi.

Ali Babacan, dün Ankara'nın Güdül ve Nallıhan ilçelerinde vatandaşlarla sohbet etti. DEVA Partisi, Babacan'ın yolda karşılaştığı Güdüllü bir vatandaşla sohbetine ilişkin videoyu bugün basınla paylaştı. Babacan ile vatandaş arasında şu diyalog yaşandı:

Vatandaş: 'Millet köyüne dönsün.' Millet ne yapacak köyünde? 'Köyüne, yuvasına dönsün' diyor, ne yapacağım ben köyde?

Babacan: Köyde tarım yapsın istiyorlar ama tarım yapacak hali yok ki milletin.

Vatandaş: Neyle tarım yapacak? Adam her şeyini sattı. Tarlalar boş ya boş. Yeşilöz köyüne gidelim, bütün araziler boş. Keşke öküzlerle çift sürerek dursaydık başkanım.

Babacan: Gübre alamıyorlar, mazot alamıyorlar.

Vatandaş: Kesinlikle.

Babacan: Seçimlerde bunlar gidecek inşallah.

Vatandaş: İnşallah başkanım.

Babacan: Bu seçimde bitiyor.

Vatandaş: Bu çocuklar ne olacak başkanım? Bu çocuklar her şeye, bolluğa alıştılar. Bu çocuklar bolluğa alıştı başkanım. Bu çocukların hali ne olacak? Bak, insanlar ölüyor. Karı-koca birbirini öldürüyor. Cinayetler çoğaldı ya. Kötü yolluluk çoğaldı; cinayetler, her şey çoğaldı ya. Olamaz böyle bir şey.

Babacan: Sıkıntılar çok, biliyoruz. Ama ilk seçimde bu millet söyleyeceğini söyleyecek ve düzelecek inşallah yani.

Vatandaş: 250 lirayla geldim ben, iki çantayla dönüyorum. Böyle bir şey olamaz. Ben, çocuğumu doktora götüremiyorum. Adam, kendisini saltanat sanıyor saraylarda. Böyle bir şey olabilir mi ya?

Babacan: Değişecek, değişecek inşallah. İlk seçimde değişecek, ilk seçimde inşallah.

ANKA / Güncel