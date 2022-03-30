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Güdül ve Beypazarından kısa kısa

AA - Yaşar Tonbak - Güncel
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Güdül ve Beypazarından kısa kısa

Ankara'nın Güdül ilçesinde 200 kadın çiftçiye 25 ton nohut tohumu dağıtıldı.

ANKARA (AA) - Ankara'nın Güdül ilçesinde 200 kadın çiftçiye 25 ton nohut tohumu dağıtıldı.

Tohum dağıtım törenine AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz ve çok sayıda üretici katıldı.

Korkmaz, genç çiftçilere her zaman destek vereceklerini söyledi.

Beypazarı

Beypazarı Belediyesi, Ramazan ayı boyuncu yardıma muhtaç ailelere sıcak yemek dağıtacak.

Belediye Başkan Vekili Aydın Gökmen, AA muhabirine, belediye olarak Ramazan yemeği geleneğini sürdüreceklerini belirtti.

Her yıl Ramazan ayında olduğu gibi bu yılda aşevinde pişirilen 3 çeşit yemeğin ekiplerce vatandaşlara dağıtılacağını aktaran Gökmen, "Belediyenin bu uygulaması uzun senelerdir deveme diyor. Bu uygulamayı sürdüreceğiz. Yardıma muhtaç aile ve kişileri belirledik. Bu insanlara Ramazan ayı boyunca yemek servisinde, sıcak pideyle sürdüreceğiz. Biz, burada sosyal belediyeciliğin sorumluluğunu yerine getiriyoruz." diye konuştu.

AA / Yaşar Tonbak - Güncel

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