Haberler

Güdül Milli Eğitim Müdürü Dilek Bahçivanlar Anaokulunu Ziyaret Etti

Güdül Milli Eğitim Müdürü Dilek Bahçivanlar Anaokulunu Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güdül Anaokulu'nda idareciler ve öğretmenlerle bir araya gelen Milli Eğitim Müdürü Dilek Bahçivanlar, öğrencilerle sohbet etti ve yeni eğitim öğretim yılı için iyi dileklerde bulundu.

Güdül Milli Eğitim Müdürü Dilek Bahçivanlar, Güdül Anaokulu'nu ziyaret etti.

Anaokulunun idarecileri ve öğretmenleriyle bir araya gelen Bahçivanlar, öğrencilerle sohbet gerçekleştirdi.

Yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyen Bahçivanlar, ???öğretmenlerin yeni dönemde de bilgi, sevgi ve özveriyle öğrencilerin yolunu aydınlatacaklarına inandığını ifade etti.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
İsrail'den Türkiye'ye küstah tehdit: Doha'ya saldıran Ankara'ya da saldırabilir

İsrail'den Türkiye'ye skandal tehdit: Doha'ya saldıran...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maduro'dan ABD'nin askeri yığınağına sert tepki: Üçüncü dünya savaşı çoktan başladı

ABD'nin askeri yığınağına sert tepki: 3. dünya savaşı çoktan başladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.