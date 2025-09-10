Güdül Milli Eğitim Müdürü Dilek Bahçivanlar Anaokulunu Ziyaret Etti
Güdül Anaokulu'nda idareciler ve öğretmenlerle bir araya gelen Milli Eğitim Müdürü Dilek Bahçivanlar, öğrencilerle sohbet etti ve yeni eğitim öğretim yılı için iyi dileklerde bulundu.
Güdül Milli Eğitim Müdürü Dilek Bahçivanlar, Güdül Anaokulu'nu ziyaret etti.
Anaokulunun idarecileri ve öğretmenleriyle bir araya gelen Bahçivanlar, öğrencilerle sohbet gerçekleştirdi.
Yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyen Bahçivanlar, ???öğretmenlerin yeni dönemde de bilgi, sevgi ve özveriyle öğrencilerin yolunu aydınlatacaklarına inandığını ifade etti.
Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel