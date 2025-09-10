Güdül Milli Eğitim Müdürü Dilek Bahçivanlar Anaokulunu Ziyaret Etti

Güdül Milli Eğitim Müdürü Dilek Bahçivanlar, Güdül Anaokulu'nu ziyaret etti.

Anaokulunun idarecileri ve öğretmenleriyle bir araya gelen Bahçivanlar, öğrencilerle sohbet gerçekleştirdi.

Yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyen Bahçivanlar, ???öğretmenlerin yeni dönemde de bilgi, sevgi ve özveriyle öğrencilerin yolunu aydınlatacaklarına inandığını ifade etti.