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Güdül halkı iftarda bir araya geldi

AA - Yaşar Tonbak - Güncel
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Güdül halkı iftarda bir araya geldi

Güdül Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programında ilçe halkı bir araya geldi.

GÜDÜL, ANKARA (AA) - Güdül Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programında ilçe halkı bir araya geldi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda, AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, ilçe halkının ramazanını kutladı.

Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, "Hep birlikte iftar soframızda aşımızı, ekmeğimizi paylaştık. Birliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun." dedi.

Programa, çok sayıda davetli katıldı.

AA / Yaşar Tonbak - Güncel

Cumhuriyet Meydanı, Milletvekili, Ankara, Güdül, Güncel, Haberler

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