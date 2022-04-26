Güdül halkı iftarda bir araya geldi

GÜDÜL, ANKARA (AA) - Güdül Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programında ilçe halkı bir araya geldi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda, AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, ilçe halkının ramazanını kutladı.

Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, "Hep birlikte iftar soframızda aşımızı, ekmeğimizi paylaştık. Birliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun." dedi.

Programa, çok sayıda davetli katıldı.