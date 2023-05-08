Güdül'e gelen depremzede aile memleketleri Kahramanmaraş'a uğurlandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Ankara'nın Güdül ilçesinde misafir edilen depremzedelerden bir kısmı memleketlerine dönüyor.

Yaşadıkları Kahramanmaraş'a dönmeye karar veren depremzede aile, Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın ve AK Parti İlçe Başkanı Sadettin Erdoğan'ı ziyaret etti.

Belediye Başkanı Yalçın, depremin ardından Güdül ilçesine gelen depremzedeleri, tüm imkanlar seferber edilerek misafir etmeye çalıştıklarını söyledi.

Depremzede Şefika, Aysel ve Ahmet Tuğaçar kardeşleri Kahramanmaraş'a uğurladıklarını belirten Yalçın, "Biz depremzede kardeşlerimizi ya da aileleri ilçede en güzel şekilde ağırlamaya çalıştık, halen misafir ettiklerimiz var. Bu kardeşlerimiz böylesi bir karar almışlar. Bizler de kendilerini memleketlerine yolcu ettik. Allah, bize böylesi bir felaket, afet yaşatmasın." dedi.

AK Parti İlçe Başkanı Erdoğan da ilçe merkezi ve bir termal tesiste halen depremzede ailelerin yaşadığını, belediye ve halk tarafından ihtiyaçlarının karşılandığını söyledi.