Güdül'de YKS'ye girecek öğrencilere kaynak kitapları dağıtıldı - Haberler

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Güdül'de YKS'ye girecek öğrencilere kaynak kitapları dağıtıldı

AA - Yaşar Tonbak - Güncel
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Güdül'de YKS'ye girecek öğrencilere kaynak kitapları dağıtıldı

Ankara'nın Güdül ilçesinde, Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek öğrencilere kaynak kitapları dağıtıldı.

ANKARA (AA) - Ankara'nın Güdül ilçesinde, Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek öğrencilere kaynak kitapları dağıtıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, öğrencilere destek olunması amacıyla temin edilen kaynak kitaplarının dağıtımı AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, belediye olarak temin ettikleri kaynak kitapları YKS'ye girecek öğrencilere dağıttıklarını belirtti.

Yalçın, gelecekte doktor, mühendis, avukat, mimar olacak gençlere her daim desteklerinin süreceğini aktardı.

AA / Yaşar Tonbak - Güncel

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Asuman Erdoğan, Milletvekili, Ankara, Güncel, Haberler

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