Güdül'de yeni otobüs durakları konuldu

Ankara'nın Güdül ilçesinde belediye tarafından ilçenin değişik noktalarına prototip otobüs durakları yerleştirdi.

Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, yaptığı açıklamada, Güdül ilçesinin mimari tarzına uygun duraklar yaptıklarını ve bazı noktalara durakları yerleştirdiklerini söyledi.

Belediye personeli tarafından yapılan durakların bazılarını önemli noktalara yerleştirdiklerini belirten Yalçın, "Duraklar prototip olarak yapıldı. Heykel mevkiinde yol kenarına yerleştirildi. Oturulacak alanlarında halı serili. Estetik görünüm olarak Ankara'da bir ilk olan duraklarımızı aynı zamanda halkımızın beğenisine de sunmuş olduk." dedi.???????