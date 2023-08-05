Güdül'de ve Beypazarı'nda Belediye Tarafından Temizlik Çalışmaları Devam Ediyor

Güdül'de belediye tarafından başlatılan temizlik çalışmaları devam ediyor. İnönü mağaralar bölgesinde ekipler çevre temizliği yapıyor. Beypazarı'nda ise belediye personeline Kent Bilgi Sistemi (KBS) Standartların Belirlenmesi Projesi kapsamında seminer verildi.

Güdül'de belediye tarafından başlatılan temizlik çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, yaptığı açıklamada, İnönü mağaralar bölgesinde ekiplerin çevre temizliği yaptığını belirtti.

Bölgede kapsamlı bir temizlik çalışması yapıldığını aktaran Yalçın, "İnönü mağaralar bölgesi piknik ve mesire yeri çok ilgi görüyor. Burada temizliğe önem vermemiz gerekiyor. Çevremizi temiz tutalım. Ne olur çöpleri sağa sola atmayalım." ifadesini kullandı.

Beypazarı'nda belediye personeline seminer verildi

Beypazarı'ndaki belediye personeline "Kent Bilgi Sistemi (KBS) Standartların Belirlenmesi Projesi Projesi" kapsamında seminer verildi.

Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, yaptığı açıklamada, seminerin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından uygulanan proje kapsamında yapıldığını belirtti.

Kaplan, "Vatandaşlarımızın kullanımına sunulacak olan projeyle ilgili önümüzdeki günlerde detaylı bir bilgilendirme yapacağız. Konunun üzerinde hassasiyetle duruyoruz. Kentimizin bilgisini de önemsiyoruz. Bu konuya ivme kazandıracağız." ifadesini kullandı.