Güdül'de ortaokul öğrencisi temsili belediye başkanı oldu

Ankara'nın Güdül ilçesinde Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu ortaokul öğrencisine devretti.

Yalçın ve temsili belediye başkanı olan 5. sınıf öğrencisi Mustafa Koç, bir süre sohbet etti.

Koç, Güdül'de yapılması planlanan çalışmaları ve ilçede olması gerekenleri anlattı.

Öğrencilere çeşitli hediyeler veren ve bayramlarını kutlayan Yalçın, "Yarınlarımızın umudu çocuklarımıza daha iyi bir gelecek inşa etmek, yüzlerinde gülümseme olmak için gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Onların en güzel eğitimi almaları içinde canla başla çalışıyoruz." dedi.