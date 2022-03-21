Güdül'de metruk evler yıkılıyor

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, ilçe genelinde metruk evlerin yıkımının sürdüğünü bildirdi.

Yalçın, ilçe genelinde görsel kirlilik yaratan, yıkılmaya ramak kalmış, yangına davetiye çıkaran evlerin yıkımlarının devam ettiğini söyledi.

Bugüne kadar 36 metruk evi yıktıklarını anlatan Yalçın, 8 evin daha yıkılacağını aktardı.

Her geçen gün ilçenin daha da güzelleşeceğine değinen Yalçın, "İlçemiz başkent Ankara'nın bakir ilçelerinden. Gelenek ve görenekler aynen yaşatılıyor. Biz de ilçemize sahip çıkıyoruz. İlçemizin, mahallelerimizin güzelliği, temizliği için uğraş veriyoruz. Görüntü kirliliği oluşturan evleri temizliyoruz." dedi.