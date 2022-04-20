Güdül'de kilitli parke taşı çalışması devam ediyor - Haberler

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Güdül'de kilitli parke taşı çalışması devam ediyor

AA - Yaşar Tonbak - Güncel
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Güdül'de kilitli parke taşı çalışması devam ediyor

Güdül'de belediye ekiplerince yürütülen kilitli parkı taşı döşeme çalışmalarının farklı noktalarda devam ettiği bildirildi.

Güdül'de belediye ekiplerince yürütülen kilitli parkı taşı döşeme çalışmalarının farklı noktalarda devam ettiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğü görevlilerince Aşağı Mahalle'nin sokaklarında süren çalışmalarla kaldırımların yapımının tamamlanacağı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, kaldırım çalışmalarına ağırlık verdiklerini kaydetti.

Kaldırımsız ya da kaldırımı bozuk mahalle yolu bırakmayacaklarını aktaran Yalçın, "Huzurun, sessizliğin, sakinliğin adresi olan Güdül ilçesini ziyaret edenlerin ilçede rahat bir gezi yapmalarını sağlamış olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Yalçın, çalışmaların en kısa sürede bitirileceğini sözlerine ekledi.

AA / Yaşar Tonbak - Güncel

Fen İşleri Müdürlüğü, Güncel, Haberler

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