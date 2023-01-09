Güdül'de bir evde çıkan yangın hasara neden oldu Güncel Haberler Başkentin Güdül ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden oldu. Başkentin Güdül ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden oldu. Alınan bilgiye göre, ilçenin Emirler Mahallesinde Kamil Yagız'a ait ahşap evde, kimsenin bulunmadığı sırada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi Güdül İtfaiye amirliği ekipleri yangına müdahale etti. Yangının diğer evlere sirayet etmemesi için sürdürülen çalışmalar sonrasından yangın tamamen söndürüldü. Zarar görev ahşap evde yangının neden çıktığı araştırılıyor. Kaynak: AA / Güncel Güncel Haberler

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