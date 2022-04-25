Güdül'de "Ankara Keçisi Tiftik Şenliği" düzenlenecek
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Güdül ilçesinde 7 Mayıs'ta yapılması planlanan "Ankara Keçisi Tiftik Şenliği" dolayısıyla toplantı gerçekleştirildi.
ANKARA (AA) - Güdül ilçesinde 7 Mayıs'ta yapılması planlanan "Ankara Keçisi Tiftik Şenliği" dolayısıyla toplantı gerçekleştirildi.
Köy konağında düzenlenen toplantıya, Güdül Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Kalkan, Güdül Yerel Eylem Derneği Başkanı Mustafa Hikmet Kalaycıoğlu, Boyalı Köyü Güzelleştirme Derneği Başkanı Dursun Şahin, Belediye Özel Kalem Müdürü Hasan Dedeoğlu, Boyalı Mahallesi Muhtarı Bahriye Süer ve vatandaşlar katıldı.
Toplantıda, festivaldeki etkinlikler ve görev dağılımı planlandı.
Muhtar Süer, bu yıl geniş katılımlı bir festival yapmayı hedeflediklerini belirtti.
Mahallelerinde 20 bine yakın tiftik keçisinin bulunduğunu ifade eden Süer, tiftiğin çeşitli alanlarda değerlendirilmesi için projeler üretmeye çalıştıklarını kaydetti.