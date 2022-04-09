Güdül Belediyesi ücretsiz fidan dağıttı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Güdül Belediyesi ücretsiz fidan dağıttı

AA - Yaşar Tonbak - Güncel
 - Güncelleme:
Güdül Belediyesi ücretsiz fidan dağıttı

Güdül Belediyesi, vatandaşlara ücretsiz fidan dağıttı.

GÜDÜL, ANKARA (AA) - Güdül Belediyesi, vatandaşlara ücretsiz fidan dağıttı.

Belediye binası önünde 1200 sarıçam, 1200 karaçam, 1000 selvi, 1600 badem, 1050 kayısı, 350 ceviz ve 350 dut fidanı dağıtıldı.

Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, ilkbaharla ilçede fidan dikiminin başladığını belirterek, vatandaşlara ücretsiz fidan dağıttıklarını söyledi.

Yalçın, Güdül'ü yeşil bir ilçe yapmak için gayret ettiklerini belirtti.

AA / Yaşar Tonbak - Güncel

Ceviz, Güdül, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title