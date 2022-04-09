Güdül Belediyesi ücretsiz fidan dağıttı

GÜDÜL, ANKARA (AA) - Güdül Belediyesi, vatandaşlara ücretsiz fidan dağıttı.

Belediye binası önünde 1200 sarıçam, 1200 karaçam, 1000 selvi, 1600 badem, 1050 kayısı, 350 ceviz ve 350 dut fidanı dağıtıldı.

Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, ilkbaharla ilçede fidan dikiminin başladığını belirterek, vatandaşlara ücretsiz fidan dağıttıklarını söyledi.

Yalçın, Güdül'ü yeşil bir ilçe yapmak için gayret ettiklerini belirtti.