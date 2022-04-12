Güdül Belediyesi, ramazan ayı dolayısıyla vatandaşlara ikramda bulunuyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Güdül Belediyesi, ramazan ayı dolayısıyla vatandaşlara ikramda bulunuyor

AA - Yaşar Tonbak - Güncel
 - Güncelleme:
Güdül Belediyesi, ramazan ayı dolayısıyla vatandaşlara ikramda bulunuyor

Güdül Belediyesi, ramazan ayı dolayısıyla cami önlerinde vatandaşlara pamuk şeker ve patlamış mısır ikramında bulunuyor.

Güdül Belediyesi, ramazan ayı dolayısıyla cami önlerinde vatandaşlara pamuk şeker ve patlamış mısır ikramında bulunuyor.

Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, başlattıkları uygulamayı ramazan ayı boyunca sündüreceklerini belirtti.

Ekiplerinin köylerde bulunan cami önlerinde ya da köy meydanında halka teravih namazı öncesi ve sonrasında pamuk şeker ve patlamış mısır ikramında bulunduklarını belirten Yalçın, "Dün akşam da Garipçe Mahallesi'nde uygulama sürdü. Bunu ramazan ayı boyunca yapacağız." dedi.

AA / Yaşar Tonbak - Güncel

Muzaffer Yalçın, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title