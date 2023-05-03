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Güdül Belediye Başkanı Yalçın Özçaltı Mahallesi'ni ziyaret etti

Güdül Belediye Başkanı Yalçın Özçaltı Mahallesi'ni ziyaret etti

Güncel Haberler

Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, mahalle ziyaretleri kapsamında Özçaltı Mahallesinde vatandaşlarla görüştü.

Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, mahalle ziyaretleri kapsamında Özçaltı Mahallesinde vatandaşlarla görüştü.

Yalçın beraberinde Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi Serkan Atasoy ile Özçaltı Mahallesi'ni ziyaretinde muhtar Ömer Özden ile görüştü, mahallede yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Yalçın, ilçede belediye desteğiyle kurdukları alabalık üretim tesisinde de inceleme yaptı.

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Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel

Ankara Büyükşehir Belediyesi Muzaffer Yalçın Ömer Özden Güncel Haberler

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