Güdül Belediye Başkanı Yalçın'dan Kaymakam Erdoğan'a ziyaret - Haberler

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Güdül Belediye Başkanı Yalçın'dan Kaymakam Erdoğan'a ziyaret

AA - Yaşar Tonbak - Güncel
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Güdül Belediye Başkanı Yalçın'dan Kaymakam Erdoğan'a ziyaret

Ankara'nın Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Güdül ilçesine de vekalet eden Beypazarı Kaymakamı Oktay Erdoğan'ı ziyaret etti.

BEYPAZARI, ANKARA (AA) - Ankara'nın Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Güdül ilçesine de vekalet eden Beypazarı Kaymakamı Oktay Erdoğan'ı ziyaret etti.

Ziyarette, Yalçın ve Erdoğan sohbet ederek Güdül ilçesi hakkında değerlendirmede bulundular.

Belediye Başkanı Yalçın, günün anısına Kaymakam Erdoğan'a tablo hediye etti.

Kaymakam Erdoğan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Yalçın'a teşekkür etti.

AA / Yaşar Tonbak - Güncel

Muzaffer Yalçın, Oktay Erdoğan, Beypazarı, Ankara, Güncel, Haberler

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