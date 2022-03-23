Güdül Belediye Başkanı Yalçın'dan Kaymakam Erdoğan'a ziyaret

BEYPAZARI, ANKARA (AA) - Ankara'nın Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Güdül ilçesine de vekalet eden Beypazarı Kaymakamı Oktay Erdoğan'ı ziyaret etti.

Ziyarette, Yalçın ve Erdoğan sohbet ederek Güdül ilçesi hakkında değerlendirmede bulundular.

Belediye Başkanı Yalçın, günün anısına Kaymakam Erdoğan'a tablo hediye etti.

Kaymakam Erdoğan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Yalçın'a teşekkür etti.