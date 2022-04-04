Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) Genel Başkan Yardımcısı Pınar Turhanoğlu Gücüyener, 5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle mesaj yayınladı.

Derneğin Eskişehir Şube Başkanı da olan Gücüyener mesajında, avukatlık mesleğinin, hak ve özgürlükler ile hukukun üstünlüğü ilkesinin güçlendirilmesi için vazgeçilmez öneme sahip olduğunu bildirdi.

Avukatlık mesleğinin, adalet hizmetlerinin ayrılmaz bir parçası ve hak arayışının en önemli unsuru olduğunu ifade eden Gücüyener, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Avukatların mesleki sorunlarına çözüm bulunması ve savunmanın imkanlarının güçlendirilmesinin ancak tüm paydaşların desteği ile mümkündür. Hukukun tüm paydaşlarının avukatlık mesleğinin önemine ilişkin hemfikir oldukları ölçüde hukuk devletine güven artacaktır. Avukatlık mesleğinin hukuk devletinin olmazsa olmazı olduğu bilincinin başta tüm adalet camiası olmak üzere paylaşıldığı, mesleğin sorunlarının aynı zamanda adalete erişim sorunu temelinde değerlendirildiği bir bakış açısının kalıcı olması temennisi ile 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutlarız."