Güçlü Bir Kış Fırtınası ABD'yi Vuracak

WASHINGTON, 21 Aralık (Xinhua) -- Meteoroloji yetkililerinin Çarşamba günü yaptığı açıklamalara göre güçlü bir kış fırtınası, haftanın sonuna kadar ABD'nin orta ve doğu kesimlerinde etkili olacak.

WASHINGTON, 21 Aralık (Xinhua) -- Meteoroloji yetkililerinin Çarşamba günü yaptığı açıklamalara göre güçlü bir kış fırtınası, haftanın sonuna kadar ABD'nin orta ve doğu kesimlerinde etkili olacak.

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi'nin (NWS) verdiği bilgilere göre fırtına sistemi "önemli ve yıkıcı" olacak.

NWS, fırtınanın önümüzdeki birkaç gün boyunca çok sayıda meteorolojik tehlike üretmesinin beklendiğini ve Dağlararası Batı bölgesinden, Ovalar, Büyük Göller bölgeleri ve orta Apalaş Dağları'na uzanan alanda yoğun kar yağışı, şiddetli rüzgarlar ve tehlikeli düzeyde düşük sıcaklıkların görüleceğinin tahmin edildiğini söyledi.

NWS Hava Tahmin Merkezi Twitter'da paylaştığı mesajında ülkenin büyük bir bölümünde "önümüzdeki birkaç gün boyunca tehlikeli soğuğun görüleceğini ve soğuğun, güçlü bir Arktik cepheyle aniden geleceğini" belirtti.

NWS, cephenin ardından ani kar yağışları ve şiddetli rüzgarlar yüzünden görüş mesafesinin sıfıra düşmesi, ani don ve yolların buzlanması nedeniyle seyahat etmenin zorlaşacağı uyarısında bulundu.