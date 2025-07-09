Gucerat'ta Köprü Çöktü: 9 Ölü, Çok Sayıda Yaralı
Hindistan'ın Gucerat eyaletinde 40 yıllık Gambhira köprüsünün çökmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 6'dan fazla kişi yaralandı. Olay, Anand ve Vadodara arasındaki trafik akışını da olumsuz etkiledi.
YENİ DELHİ, 9 Temmuz (Xinhua) -- Hindistan'ın batısındaki Gucerat eyaletinde çöken köprüde bulunan araçların nehre düşmesi sonucu en az 9 kişi hayatını kaybederken, 6'dan fazla kişi de yaralandı.
40 yıllık Gambhira köprüsünün bir bölümünün çarşamba günü erken saatlerde çökmesi nedeniyle Anand ile Vadodara kentleri arasındaki bağlantı kesildi ve olay nedeniyle bölgedeki trafik akışı olumsuz etkilendi.
Polis yetkililerinin verdiği bilgilere göre nehirden 9 kişinin cansız bedeni çıkarılırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: Xinhua / Güncel