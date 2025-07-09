Gucerat'ta Köprü Çöktü: 9 Ölü, 6 Yaralı

Gucerat'ta Köprü Çöktü: 9 Ölü, 6 Yaralı
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Hindistan'ın Gucerat eyaletinde çöken bir köprüde meydana gelen kazada en az 9 kişi hayatını kaybederken, 6'dan fazla kişi yaralandı. Kurtarma ekipleri olay yerinde arama çalışmalarını sürdürüyor.

YENİ DELHİ, 9 Temmuz (Xinhua) -- Hindistan'ın batısındaki Gucerat eyaletinde çöken bir köprüde bulunan araçların nehre düşmesi sonucu en az 9 kişi hayatını kaybederken, 6'dan fazla kişi de yaralandı.

Olayın ardından bölgeye sevk edilen kurtarma ekipleri, köprünün çevresinde arama ve kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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