Gucerat'ta Köprü Çöktü: 9 Ölü, 6 Yaralı

YENİ DELHİ, 9 Temmuz (Xinhua) -- Hindistan'ın batısındaki Gucerat eyaletinde çöken bir köprüde bulunan araçların nehre düşmesi sonucu en az 9 kişi hayatını kaybederken, 6'dan fazla kişi de yaralandı.

Olayın ardından bölgeye sevk edilen kurtarma ekipleri, köprünün çevresinde arama ve kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.