İstanbul'da bir deprem daha! Büyüklüğü düşük olsa da korkuttu

İstanbul'da bir deprem daha! Büyüklüğü düşük olsa da korkuttu
1 yıldır yol kenarlarında! Aynı anda 4 araca ceza kesebiliyor

1 yıldır yol kenarlarında! Aynı anda 4 araca ceza kesebiliyor
İki ünlü su firmasına Rekabet Kurulu'ndan ceza

Yaptıkları yanlarına kalmadı! İki ünlü su firmasına büyük ceza
'Peri masalı'nın hayalet şatoları! 13 sanığın 885 yıla kadar hapsi isteniyor

'Peri masalı'nın hayalet şatoları! İşte 13 sanık için istenen ceza

Gucerat'ta 6 Çocuk Nehirde Boğuldu

Gucerat'ta 6 Çocuk Nehirde Boğuldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hindistan'ın Gucerat eyaletinde yaz tatili için amcalarının yanına giden 14-16 yaşlarındaki 6 çocuk, yüzmek amacıyla gittikleri nehirdeki kuvvetli akıntıya kapılarak boğuldu. Olayla ilgili polis açıklama yaptı.

YENİ DELHİ, 2 Mayıs (Xinhua) -- Hindistan'ın batısındaki Gucerat eyaletinde 14-16 yaşlarında 6 çocuk nehirde boğuldu.

Polisten perşembe günü yapılan açıklamaya göre aynı aileye mensup çocuklar çarşamba akşamı yüzmek amacıyla gittikleri nehirde kuvvetli su akıntısına kapıldı.

Çocuklardan 4'ünün eyaletin başkenti Ahmedabad'da yaşadığı ve yaz tatillerini geçirmek üzere amcalarının eyaletin Kheda bölgesindeki evine geldiği bildirildi.

Polis, 6 çocuğun cansız bedenlerine ulaşıldığını kaydetti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.