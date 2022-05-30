GÜCELLEME - Bolu'da et yüklü kamyonda yaklaşık 5 kilogram esrarla ilgili 1 kişi tutuklandı - Haberler

GÜCELLEME - Bolu'da et yüklü kamyonda yaklaşık 5 kilogram esrarla ilgili 1 kişi tutuklandı
AA - Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
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Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde et yüklü kamyonun kasasında 4 kilo 956 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde et yüklü kamyonun kasasında 4 kilo 956 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "uyuşturucu madde bulundurma ve ticaretinin önlenmesine" yönelik çalışma kapsamında Anadolu Otoyolu'nda et yüklü kamyon durduruldu.
Araçta yapılan aramada, etlerin bulunduğu kasada 4 kilo 956 gram toz esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü N.K. (26) ile kamyondaki M.S.A. (19), M.H.Ö. (37) ve M.C.Ö. (28), emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Mehmet Sait A. tutuklanırken, 3 kişi adli kontrolle serbest kaldı.
AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel