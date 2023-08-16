Güç sırasında yaralanan leyleklerin tedavisi tamamlandı

Kastamonu'da yaralı olarak bulunan iki leylek, tedavilerinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı. Leylekler, göç yolculuklarına devam edecek.

Güç sırasında yaralanan leyleklerin tedavisi tamamlanarak doğaya salındı

KASTAMONU - Göç yolculuğu yaptıkları sırada yaralı olarak Kastamonu'da bulunan iki leylek, tedavilerinin ardından tekrar doğal yaşam alanına bırakıldı.

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte göç yolculuğunu başlayan leyleklerden iki tanesi, Kastamonu'da vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulundu. Yaralı leylekler, Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu İl Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alındı. Yaralı bulunan iki leylek, tedavileri için Sarıkum Yaban Hayvanı Kurtarma Merkezine nakledildi. Buradaki tedavilerinin ardından leylekler, tekrar doğal yaşam alanına bırakılarak göç yolculuklarına uğurlandı.

Leylekler, ilkbahar ayı geldiğinde kışlama alanlarından ayrılarak, üreme dönemini geçirecekleri ve yavrularının büyütecekleri alanlara göç etmesiyle biliniyor. Sonbahar ayı gelince leylekler, yavrularıyla birlikte kışlama alanlarına tekrar dönüyor.