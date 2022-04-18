'Güç kalemin içindedir' mottosuyla Gebze Kitap Fuarı'na yoğun ilgi

GEBZE, KOCAELİ (Bültenler) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bu sene ilki gerçekleştirilen ve içerisinde yüzbinlerce kitabın yer aldığı Gebze Kitap Fuarı'nın açılışına kitapseverler yoğun ilgi gösterdi.

"Güç kalemin içindedir" mottosuyla gerçekleşen fuar, 24 Nisan'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

"Güç kalemin içindedir" mottosuyla 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı'nda gerçekleşen fuarın açılışına il ve ilçe protokolünün yanı sıra çok sayıda vatandaş da katıldı. 24 Nisan'a kadar açık olacak olan fuarda 19 ulusal ve 101 yerel yazar, okurlarıyla buluşarak kitaplarını imzalayacak.

Bu fuar ile Gebze'de okuma bilincinin yaygınlaşmasına katkı sağlama gayreti ve çabası içinde olduklarını söyleyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Gebze'de bugün ilk defa kitap fuarı açılışı yapıyoruz. 100'den fazla yayınevinin katıldığı yüzbinlerce kitabın yer aldığı bir fuar programı olacak. Aynı zamanda 120 tane her düşünce ve her platformda emek harcayan, kitap yazan, düşüncelerini ifade eden yazarlarımız da katılacaklar. Fuarda 19 konferans gerçekleşecek. Bu 120 yazar ve düşünürümüz kitaplarını imzalayacaklar. Malum Ramazan ayı içindeyiz. Hemşehrilerimizin iftardan sonra da katılım göstermelerine olanak sağlamak üzere 00.00'a kadar fuarımız ziyaretçi kabul edecek. Konferans programımız da buna göre ayarlandı. Hem gün içinde hem de iftar sonrasında ayrı ayrı konferanslarımız olacak" dedi.

BÜYÜK BİR EKSİKLİKLİĞİ GİDERDİK

Gebze için büyük bir eksikliği giderdiklerinin altını çizen Başkan Büyükgöz, "Gebze gibi 485 bin uyuyan nüfusun, 1 milyon hareketli nüfusun hayatını sürdürdüğü bu kentte bu güne kadar kitap fuarının olmayışı büyük bir eksiklikti. Bugün bu eksikliği gidermiş olduk. Birincisini gerçekleştirdiğimiz kitap fuarının Gebze'de bir kültür haline gelmesini arzu ediyoruz. Her sene hemşehrilerimizin iple çektiği, her adımda binlerce kitaba ulaştığı gelenekselleşmiş bir fuar oluşturacağız inşallah" şeklinde konuştu.