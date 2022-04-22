GÜBRETAŞ'ta yönetim kurulu başkanlığına Hüseyin Aydın seçildi - Haberler

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GÜBRETAŞ'ta yönetim kurulu başkanlığına Hüseyin Aydın seçildi

AA - Burhan Sansarlıoğlu - Güncel
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GÜBRETAŞ'ta yönetim kurulu başkanlığına Hüseyin Aydın seçildi

GÜBRETAŞ, bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında şirketin yönetim kurulu üyeliğine ve yönetim kurulu başkanlığına Hüseyin Aydın'ın seçildiğini duyurdu.

AYDIN (AA) - GÜBRETAŞ, bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında şirketin yönetim kurulu üyeliğine ve yönetim kurulu başkanlığına Hüseyin Aydın'ın seçildiğini duyurdu.

GÜBRETAŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında şirketin yönetim kurulu üyeliğine ve yönetim kurulu başkanlığına Hüseyin Aydın'ın seçildiği, Temel Tayyar Yeşil'in ise yönetim kurulu üyeliğinden ayrıldığı kaydedildi.

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Güncel

Kamuyu Aydınlatma Platformu, Aydın, Güncel, Haberler

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