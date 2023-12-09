Üye Girişi
Haberler

Guatemala Savcılığı, Devlet Başkanı Seçimi Sonuçlarını Geçersiz İlan Etti

Son Güncelleme:
Abone Ol

Guatemala Savcılığı, Bernardo Arevalo'nun 20 Ağustos'ta kazandığı devlet başkanı seçimi sonuçlarının, idari usulsüzlükler nedeniyle geçerli olmadığını savundu. Savcı Leonor Morales, seçim sonuçlarına ilişkin evrakların orijinal olmadığını ve bunun Yüksek Seçim Kurulunca onaylanmadığını iddia etti.

Guatemala Savcılığı, Bernardo Arevalo'nun 20 Ağustos'ta kazandığı devlet başkanı seçimi sonuçlarının, idari usulsüzlükler nedeniyle geçerli olmadığını savundu.

Savcı Leonor Morales, düzenlediği basın toplantısında, seçim sonuçlarına ilişkin evrakların orijinal olmadığını ve bunun Yüksek Seçim Kurulunca onaylanmadığını iddia etti.

Seçim sonuçlarının sisteme aktarılması sürecinde "idari usulsüzlükler" olduğunu kaydeden Morales, "Kullanılan seçim tutanakları, hakimlerin genel kurul toplantısında onayladığı biçimdeki tutanaklar değildi. Oylar geçersizdir, genel seçimler iptal edilmeli." ifadelerini kullandı.

Tohum Hareketi'nin avukatı Andrea Zecena da yaptığı açıklamada, savcılığın seçimleri "geçersiz" ilan etmek gibi bir yetkisinin olmadığını savundu.

Guatemala Yüksek Seçim Mahkemesi Başkanı Blanca Alfaro ise savcının sözlerinin aksine Bernardo Arevalo'nun seçimleri kazandığını vurgulayarak "Seçimlerin iptal edilmesi ya da yenilenmesi için mahkemenin kesinlikle böyle bir zamanı yok." değerlendirmesinde bulundu.

Seçim sonuçlarının ancak yüksek mahkemenin kararıyla iptal edilebileceğini hatırlatan Alfaro, savcılığın iddialar üzerine soruşturma dışında bir yetkisinin olmadığını söyledi.

"Seçim sonuçlarını savunmak zorunda değilim"

Alfaro, seçimleri kazanan Bernardo Arevalo'nun 14 Ocak 2024'te yemin edememesi durumunda kurumsal düzenin bozulabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Seçim sonuçlarının "şeffaf" şekilde tamamlandığını anlatan Alfaro, "Seçim sonuçlarını savunmak zorunda değilim. Onları zaten imzaladık." ifadesini kullandı.

Öte yandan Amerikan Devletleri Örgütü Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada, savcılığın sözlerine tepki gösterilerek bunun "darbe girişimi" anlamına geldiği belirtildi.

"Seçimleri kazandık ve 14 Ocak'ta göreve başlayacağız"

Devlet Başkanı seçilen Arevalo, düzenlediği basın toplantısında, "Sesimizi en güçlü şekilde yükseltme zamanı geldi. Suçlamaları saçma ve gülünç buluyorum. Darbe girişiminin gerçek olduğunu tarih bir kez daha bize hatırlatmış oldu. Seçimleri kazandık ve 14 Ocak'ta göreve başlayacağız." ifadesini kullandı.

Ülkede 20 Ağustos'ta yapılan devlet başkanı seçiminin ikinci turunda Arevalo, yüzde 58 oy alarak yarışı açık ara önde bitirmişti.

Kaynak: AA / Güncel

Guatemala Hukuk Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ABD GAZZE KARARI SON DAKİKA! ABD'nin Gazze açıklaması nedir? Gazze ateşkes olacak mı? GEBZE FABRİKA YANGINI SON DAKİKA | Gebze yangın son durum ne, söndürüldü mü? İskoçlar Çetesi çökertildi mi? Kafes-17 operasyonuyla çökertilen İskoçlar Çetesi lideri, elebaşı kim? Kardeşlerim YENİ BÖLÜM (108. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Adım Farah YENİ BÖLÜM (24. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Adım Farah yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Gönül Dağı YENİ BÖLÜM (117. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Güldür Güldür Show YENİ BÖLÜM (354. Bölüm) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Güldür Güldür Show yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BUGÜN (9 ARALIK CUMARTESİ) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 9 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 Erden Timur istifa etti mi? Murat Bozok kimdir? MasterChef Şef Murat Bozok kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 9 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 9 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 9 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 9 Aralık 2023 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 9 Aralık Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 9 Aralık 2023 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 9 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Kullanılmayan eşyalar ev ekonomisine katkı sağlayacak! Selçuklu 2. El Pazarı açıldı
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title