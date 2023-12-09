Guatemala Savcılığı, Devlet Başkanı Seçimi Sonuçlarını Geçersiz İlan Etti

Guatemala Savcılığı, Bernardo Arevalo'nun 20 Ağustos'ta kazandığı devlet başkanı seçimi sonuçlarının, idari usulsüzlükler nedeniyle geçerli olmadığını savundu. Savcı Leonor Morales, seçim sonuçlarına ilişkin evrakların orijinal olmadığını ve bunun Yüksek Seçim Kurulunca onaylanmadığını iddia etti.

Guatemala Savcılığı, Bernardo Arevalo'nun 20 Ağustos'ta kazandığı devlet başkanı seçimi sonuçlarının, idari usulsüzlükler nedeniyle geçerli olmadığını savundu.

Savcı Leonor Morales, düzenlediği basın toplantısında, seçim sonuçlarına ilişkin evrakların orijinal olmadığını ve bunun Yüksek Seçim Kurulunca onaylanmadığını iddia etti.

Seçim sonuçlarının sisteme aktarılması sürecinde "idari usulsüzlükler" olduğunu kaydeden Morales, "Kullanılan seçim tutanakları, hakimlerin genel kurul toplantısında onayladığı biçimdeki tutanaklar değildi. Oylar geçersizdir, genel seçimler iptal edilmeli." ifadelerini kullandı.

Tohum Hareketi'nin avukatı Andrea Zecena da yaptığı açıklamada, savcılığın seçimleri "geçersiz" ilan etmek gibi bir yetkisinin olmadığını savundu.

Guatemala Yüksek Seçim Mahkemesi Başkanı Blanca Alfaro ise savcının sözlerinin aksine Bernardo Arevalo'nun seçimleri kazandığını vurgulayarak "Seçimlerin iptal edilmesi ya da yenilenmesi için mahkemenin kesinlikle böyle bir zamanı yok." değerlendirmesinde bulundu.

Seçim sonuçlarının ancak yüksek mahkemenin kararıyla iptal edilebileceğini hatırlatan Alfaro, savcılığın iddialar üzerine soruşturma dışında bir yetkisinin olmadığını söyledi.

"Seçim sonuçlarını savunmak zorunda değilim"

Alfaro, seçimleri kazanan Bernardo Arevalo'nun 14 Ocak 2024'te yemin edememesi durumunda kurumsal düzenin bozulabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Seçim sonuçlarının "şeffaf" şekilde tamamlandığını anlatan Alfaro, "Seçim sonuçlarını savunmak zorunda değilim. Onları zaten imzaladık." ifadesini kullandı.

Öte yandan Amerikan Devletleri Örgütü Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada, savcılığın sözlerine tepki gösterilerek bunun "darbe girişimi" anlamına geldiği belirtildi.

"Seçimleri kazandık ve 14 Ocak'ta göreve başlayacağız"

Devlet Başkanı seçilen Arevalo, düzenlediği basın toplantısında, "Sesimizi en güçlü şekilde yükseltme zamanı geldi. Suçlamaları saçma ve gülünç buluyorum. Darbe girişiminin gerçek olduğunu tarih bir kez daha bize hatırlatmış oldu. Seçimleri kazandık ve 14 Ocak'ta göreve başlayacağız." ifadesini kullandı.

Ülkede 20 Ağustos'ta yapılan devlet başkanı seçiminin ikinci turunda Arevalo, yüzde 58 oy alarak yarışı açık ara önde bitirmişti.