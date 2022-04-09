GUATEMALA - Guatemala'da üniversite öğrencileri geçit töreni düzenledi
AA - Luis Vargas - Güncel
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Başkent Guatemala'da toplanan üniversite öğrencileri 100 yıldan fazla süredir gerçekleştirilen "Huelga de Todos los Dolores" (Tüm Acıların Grevi) geçit töreninde yer aldı.
Başkent Guatemala'da toplanan üniversite öğrencileri 100 yıldan fazla süredir gerçekleştirilen "Huelga de Todos los Dolores" (Tüm Acıların Grevi) geçit töreninde yer aldı. Törende kostümlü öğrenciler politikacıları hicvederek eleştirdi.